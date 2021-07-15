Защитник Джованни ди Лоренцо продлил контракт с «Наполи» до 30 июня 2026 года, сообщает пресс-служба итальянского клуба. Прошлое соглашение истекало в июне 2023 года.

Напомним, что ди Лоренцо перешел в «Наполи» из «Эмполи» в 2019 году за восемь миллионов евро. За это время защитник провел 95 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 15 результативных передач.

Также вместе со сборной Италии он стал чемпионом Европы. На турнире Джованни был основным игроком и сыграл шесть из семи матчей.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к ди Лоренцо, однако позже агент футболиста эту информацию опроверг.