«Милан» продлит аренду Диаса на два года

Полузащитник «Реала» Браим Диас, который выступал в «Милане» на правах аренды, близок к тому, чтобы остаться в итальянском клубе, передаёт Goal. Сам игрок тоже хочет вернуться в Италию и надеется, что клубам удастся договориться.

Сообщается, что это может быть ещё одна аренда, однако теперь уже на два года. Пока неизвестно, как на это предложение отреагирует руководство «Реала».

Напомним, что Диас перешёл в «Реал» из «Манчестер Сити» в 2019 году за 17 миллионов евро. Испанцу не удалось прорваться в основной состав «сливочных», и поэтому он отправился в «Милан» на правах аренды.

В прошлом сезоне он провёл 39 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.