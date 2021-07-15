Кьеллини ждёт предложение от «Ювентуса» по поводу нового контракта

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, который сейчас находится без клуба, ждёт предложение от «Ювентуса» по поводу нового контракта, передаёт The Sun. Прошлое соглашение игрока с туринцами истекло 30 июня этого года.

Сейчас Кьеллини, недавно ставший чемпионом Европы в составе сборной Италии, готов начать переговоры с «Ювентусом» и надеется, что уже в ближайшее время подпишет новый контракт.

Напомним, что Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за почти восемь миллионов евро. За это время он сыграл 535 матчей, что является четвёртым показателем в истории клуба. Также он забил 36 голов и отдал 24 результативные передачи.

Ранее комментатор Алексей Андронов рассказал, что Кьеллини мог стать игроком ЦСКА в 2003 году.