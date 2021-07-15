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Кьеллини ждёт предложение от «Ювентуса» по поводу нового контракта

15 Июля 2021, 21:15,

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, который сейчас находится без клуба, ждёт предложение от «Ювентуса» по поводу нового контракта, передаёт The Sun. Прошлое соглашение игрока с туринцами истекло 30 июня этого года.

Сейчас Кьеллини, недавно ставший чемпионом Европы в составе сборной Италии, готов начать переговоры с «Ювентусом» и надеется, что уже в ближайшее время подпишет новый контракт.

Напомним, что Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за почти восемь миллионов евро. За это время он сыграл 535 матчей, что является четвёртым показателем в истории клуба. Также он забил 36 голов и отдал 24 результативные передачи.

Ранее комментатор Алексей Андронов рассказал, что Кьеллини мог стать игроком ЦСКА в 2003 году.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
15 Июля 2021, 22:10

Клуб скоро ответит ему взаимностью. Такими игроками, чемпионами не разбрасываются! Другое дело, что нужно готовить ему и подмену на ближайшее будущее. Возраст даёт о себе знать и Юве не может на это не оглядываться...

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