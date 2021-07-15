Бразильский защитник, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Кальяри»

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15 Июля 2021, 21:00,
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Бразильский защитник миланского «Интера» Далберт, которым интересовался московский ЦСКА, стал игроком «Кальяри». Об этом сообщает Sky Sports Italia.
По сведениям источника, Далберт перешел в клуб из Сардинии на правах аренды с правом выкупа за 7 миллионов евро.
В прошлом сезоне Далберт выступал во французском «Ренне» на правах аренды, и у клуба была опция выкупа футболиста за 12 с половиной миллионов евро. Однако во Франции не захотели пользоваться таким вариантом.
В прошлом сезоне Далберт отыграл за «Ренн» 13 поединков в Лиге 1, в которых записал в свой актив одну голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Интер Милан, Кальяри, Трансферы футбола - лето 2021, Ренн, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Далберт
В Италии ещё будет шанс раскрыться... В ЦСКА бы быстро пошёл на спад. В Италии всегда нужно держать себя в форме, иначе сядешь в запас. В РПЛ приняли бы любым.