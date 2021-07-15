Бразильский защитник, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Кальяри»

Бразильский защитник миланского «Интера» Далберт, которым интересовался московский ЦСКА, стал игроком «Кальяри». Об этом сообщает Sky Sports Italia.

По сведениям источника, Далберт перешел в клуб из Сардинии на правах аренды с правом выкупа за 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне Далберт выступал во французском «Ренне» на правах аренды, и у клуба была опция выкупа футболиста за 12 с половиной миллионов евро. Однако во Франции не захотели пользоваться таким вариантом.

В прошлом сезоне Далберт отыграл за «Ренн» 13 поединков в Лиге 1, в которых записал в свой актив одну голевую передачу.