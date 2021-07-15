Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Бразильский защитник, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Кальяри»

15 Июля 2021, 21:00,

Бразильский защитник миланского «Интера» Далберт, которым интересовался московский ЦСКА, стал игроком «Кальяри». Об этом сообщает Sky Sports Italia.

По сведениям источника, Далберт перешел в клуб из Сардинии на правах аренды с правом выкупа за 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне Далберт выступал во французском «Ренне» на правах аренды, и у клуба была опция выкупа футболиста за 12 с половиной миллионов евро. Однако во Франции не захотели пользоваться таким вариантом.

В прошлом сезоне Далберт отыграл за «Ренн» 13 поединков в Лиге 1, в которых записал в свой актив одну голевую передачу.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Интер Милан, Кальяри, Трансферы футбола - лето 2021, Ренн, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Далберт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
15 Июля 2021, 22:11

В Италии ещё будет шанс раскрыться... В ЦСКА бы быстро пошёл на спад. В Италии всегда нужно держать себя в форме, иначе сядешь в запас. В РПЛ приняли бы любым.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола