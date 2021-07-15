Чалханоглу: «Я не первый и не последний, кто играл в обеих миланских клубах»

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу ответил на критику фанатов «Милана» в связи с переходом футболиста в стан злейшего врага клуба – «Интер».

По словам турка, он «не первый и не последний, кто когда-либо выступал и за «Интер», и за «Милан». Об этом футболист рассказал в интервью изданию DAZN.

Слова игрока и вправду не являются пустыми: за всю историю «Милана» и «Интера» переходы между клубами осуществляли Златан Ибрагимович, Роналдо «Эль Феномено», Антонио Кассано, Кристиан Вьери и другие.

Напомним, в прошлом сезоне итальянской Серии А «Интер» стал чемпионом, а «Милан» завоевал серебряные медали турнира.