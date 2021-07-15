Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
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​В Серии А вводят запрет на зелёную форму

15 Июля 2021, 18:42,

Начиная с сезона 2022/2023, команды Серии А не смогут играть в зелёной форме. Лига решила объявить об этом заранее, чтобы клубы смогли адаптироваться, сообщает Football Italia.

Изменение главным образом продиктовано интересами телевизионных компаний. Они опасаются, что при использовании зелёной формы футболисты на ТВ-картинке сливаются с полем.

В прошлом сезоне некоторые клубы имели зелёные формы среди своих комплектов. Одним из таких клубов был «Лацио».

Отмечается, что новые правила также говорят о том, что если на форме имеется более трёх цветов, то один из них должен доминировать, будь то футболка, шорты или гетры.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Серия А
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