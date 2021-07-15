​Раньери рассказал, почему его злил Дамсгор

Датский полузащитник Миккель Дамсгор стал одним из главных открытий чемпионата Европы 2020 года. Экс-наставник «Сампдории» Клаудио Раньери рассказал, почему временами он злился на Дамсгора.

«Дамсгор часто отрабатывал штрафные удары на тренировках, и у него это здорово получалось. Но иногда я злился на него, потому что он уступал своим партнёрам по команде право нанести удар со штрафного», - высказался Раньери для Il Secolo XIX.

Напомним, что в полуфинале чемпионата Европы Миккель Дамсгор забил гол в ворота Англии как раз со штрафного. Впрочем, датчане проиграли со счётом 1:2.