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Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
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«Интер» не планирует продавать Бареллу

15 Июля 2021, 09:42,

Боссы миланского «Интера» определились с будущим полузащитника Николо Бареллы.

Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, «нерадзурри» внесли 24-летнего игрока в список неприкосновенных. Клуб не собирается рассматривать предложения о продаже хавбека.

В составе миланского коллектива Барелла выступает с 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А Николо провел 36 матчей, забил три гола и отдал семь ассистов. В составе сборной Италии полузащитник стал триумфатором чемпионата Европы - 2020.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Николо Барелла
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
15 Июля 2021, 09:54

А есть покупатели? :) Боюсь, не потянут. Его будущее - в чемпионе Италии.

0
3Tituli
15 Июля 2021, 11:48

Ливерпуль, Баварка.

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