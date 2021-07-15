«Интер» не планирует продавать Бареллу

Боссы миланского «Интера» определились с будущим полузащитника Николо Бареллы.

Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, «нерадзурри» внесли 24-летнего игрока в список неприкосновенных. Клуб не собирается рассматривать предложения о продаже хавбека.

В составе миланского коллектива Барелла выступает с 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А Николо провел 36 матчей, забил три гола и отдал семь ассистов. В составе сборной Италии полузащитник стал триумфатором чемпионата Европы - 2020.