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Чалханоглу - о переходе из «Милана» в «Интер»: «Не я первый, не я последний»

15 Июля 2021, 08:41,

Турецкий хавбек Хакан Чалханоглу высказался насчет своего перехода из «Милана» в «Интер».

«Это нормально, что после перехода была шумиха. Но ее создают болельщики. Уверен, что не я первый, не я последний. Много игроков переходило из «Милана» в «Интер» и наоборот. Я многое сделал для «россонери», но теперь мне предстоит очередной вызов. С нетерпением жду начала нового пути», - передает слова полузащитника DAZN.

27-летний полузащитник перебрался в стан «нерадзурри» текущим летом. Хакан подписал с клубом контракт до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Чалханоглу провел 33 поединка в Серии А, записав на свой счет четыре забитых мяча и девять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Хакан Чалханоглу
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