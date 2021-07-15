Чалханоглу - о переходе из «Милана» в «Интер»: «Не я первый, не я последний»

Турецкий хавбек Хакан Чалханоглу высказался насчет своего перехода из «Милана» в «Интер».

«Это нормально, что после перехода была шумиха. Но ее создают болельщики. Уверен, что не я первый, не я последний. Много игроков переходило из «Милана» в «Интер» и наоборот. Я многое сделал для «россонери», но теперь мне предстоит очередной вызов. С нетерпением жду начала нового пути», - передает слова полузащитника DAZN.

27-летний полузащитник перебрался в стан «нерадзурри» текущим летом. Хакан подписал с клубом контракт до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Чалханоглу провел 33 поединка в Серии А, записав на свой счет четыре забитых мяча и девять голевых передач.