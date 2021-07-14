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Сиригу близок к переходу в «Дженоа»

14 Июля 2021, 21:56,

Вратарь «Торино» Сальваторе Сиригу может стать игроком «Дженоа» в ближайшее время, передаёт Sky Sport Italia. Сообщается, что переговоры между сторонами находятся на завершающем этапе.

В «Дженоа» уверены в подписании вратаря и надеятся, что это состоится в ближайшее время. Клубу и игроку осталось уладить последние детали контракта.

Напомним, что Сиригу перешёл в «Торино» из «ПСЖ» в 2017 году на правах свободного агента. За это время 34-летний голкипер провёл в клубе 152 матча, в которых пропустил 221 гол.

Также он находился в расположении сборной Италии на Евро-2020, вместе с которой стал чемпионом Европы.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Дженоа, Торино, Трансферы футбола - лето 2021, Сальваторе Сиригу
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