​Недвед успокоил фаната насчёт Роналду

Слухи о возможном уходе Криштиану Роналду из «Ювентуса» никуда не деваются. Один из болельщиков «старой синьоры» около входа на клубную базу задал вопрос по поводу Роналду вице-президенту клуба Павлу Недведу, который проезжал на своём автомобиле.

«Он едет, он едет», - успокоил болельщика Недвед, о чём сообщает ANSA.

Павел Недвед дал понять, что Криштиану Роналду в ближайшие дни присоединится к команде после отпуска.

Напомним, что действующий контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан ещё на один сезон. Португалец провёл в туринском клубе уже три года.