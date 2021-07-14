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​Недвед успокоил фаната насчёт Роналду

14 Июля 2021, 16:29,

Слухи о возможном уходе Криштиану Роналду из «Ювентуса» никуда не деваются. Один из болельщиков «старой синьоры» около входа на клубную базу задал вопрос по поводу Роналду вице-президенту клуба Павлу Недведу, который проезжал на своём автомобиле.

«Он едет, он едет», - успокоил болельщика Недвед, о чём сообщает ANSA.

Павел Недвед дал понять, что Криштиану Роналду в ближайшие дни присоединится к команде после отпуска.

Напомним, что действующий контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан ещё на один сезон. Португалец провёл в туринском клубе уже три года.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Павел Недвед
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