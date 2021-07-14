«Милан» отказался от 40 млн евро за Тео Эрнандеса

«ПСЖ» подготовил щедрое предложение «Милану» по крайнему защитнику Тео Эрнандесу, но в руководстве «россонери» мгновенно отказались от 40 млн евро за 23-летнего футболиста.

Хотя в отличие от брата Лукаса, Тео не поехал на Евро, несмотря на отличный сезон в Серии А, он привлекает к себе нешуточный интерес со стороны европейских грандов, сообщает Tuttosport.

Эрнандес появился в «Милане» два года назад и в 81 матче забил 15 мячей и отдал 13 голевых передач. В свое время «россонери» заплатили за него «Реалу» 21,5 млн евро. Представители Серии А намерены сохранить Тео в обойме игроков, тем более, что его контракт рассчитан до 2024 года.