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«Милан» отказался от 40 млн евро за Тео Эрнандеса

14 Июля 2021, 12:55,

«ПСЖ» подготовил щедрое предложение «Милану» по крайнему защитнику Тео Эрнандесу, но в руководстве «россонери» мгновенно отказались от 40 млн евро за 23-летнего футболиста.

Хотя в отличие от брата Лукаса, Тео не поехал на Евро, несмотря на отличный сезон в Серии А, он привлекает к себе нешуточный интерес со стороны европейских грандов, сообщает Tuttosport.

Эрнандес появился в «Милане» два года назад и в 81 матче забил 15 мячей и отдал 13 голевых передач. В свое время «россонери» заплатили за него «Реалу» 21,5 млн евро. Представители Серии А намерены сохранить Тео в обойме игроков, тем более, что его контракт рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Тео Эрнандес
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