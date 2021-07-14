«Наполи» определился с ценником на Кулибали

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14 Июля 2021, 09:33,
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Центральный защитник Калиду Кулибали, правами на которого владеет «Наполи», может покинуть неаполитанский клуб в летнее трансферное окно.
Согласно информации tuttomercatoweb, руководство «партенопейцев» рассчитывает выручить с трансфера сенегальского футболиста 50-60 миллионов евро. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до середины 2023 года.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Калиду со стороны «Эвертона», «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоны».
Цвета «Наполи» Кулибали защищает с 2014 года. Эксперты transfermarkt оценивают его стоимость с 48 миллионов.
В прошлом сезоне Серии А сенегалец провел 26 матчей, получил восемь желтых карточек и один раз был удален с поля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Наполи, Трансферы футбола - лето 2021, Калиду Кулибали
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