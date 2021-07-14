ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
Сделать ставку
﻿

«Наполи» определился с ценником на Кулибали

14 Июля 2021, 09:33,

Центральный защитник Калиду Кулибали, правами на которого владеет «Наполи», может покинуть неаполитанский клуб в летнее трансферное окно.

Согласно информации tuttomercatoweb, руководство «партенопейцев» рассчитывает выручить с трансфера сенегальского футболиста 50-60 миллионов евро. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до середины 2023 года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Калиду со стороны «Эвертона», «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоны».

Цвета «Наполи» Кулибали защищает с 2014 года. Эксперты transfermarkt оценивают его стоимость с 48 миллионов.

В прошлом сезоне Серии А сенегалец провел 26 матчей, получил восемь желтых карточек и один раз был удален с поля.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Трансферы футбола - лето 2021, Калиду Кулибали
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Spirit
14 Июля 2021, 09:39

Пандемия сбила ценник на футболистов!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола