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Сиригу может перейти в испанский топ-клуб

14 Июля 2021, 09:24,

Голкипер Сальваторе Сиригу, правами на которого владеет «Торино», может продолжить карьеру в испанском топ-клубе. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, заинтересованность в услугах 34-летнего вратаря проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» намерены подписать Сиригу до закрытия летнего трансферного окна. Сальваторе рассматривается на место резервиста Яна Облака.

В составе туринского коллектива голкипер выступает с лета 2017 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии Сиригу провел 32 поединка, в которых пропустил 50 голов. В семи встречах вратарь отстоял на ноль.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Сальваторе Сиригу
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