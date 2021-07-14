Сиригу может перейти в испанский топ-клуб

|
14 Июля 2021, 09:24,
|
|
Голкипер Сальваторе Сиригу, правами на которого владеет «Торино», может продолжить карьеру в испанском топ-клубе. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.
По данным журналиста, заинтересованность в услугах 34-летнего вратаря проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» намерены подписать Сиригу до закрытия летнего трансферного окна. Сальваторе рассматривается на место резервиста Яна Облака.
В составе туринского коллектива голкипер выступает с лета 2017 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии Сиригу провел 32 поединка, в которых пропустил 50 голов. В семи встречах вратарь отстоял на ноль.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Сальваторе Сиригу