Сиригу может перейти в испанский топ-клуб

Голкипер Сальваторе Сиригу, правами на которого владеет «Торино», может продолжить карьеру в испанском топ-клубе. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, заинтересованность в услугах 34-летнего вратаря проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» намерены подписать Сиригу до закрытия летнего трансферного окна. Сальваторе рассматривается на место резервиста Яна Облака.

В составе туринского коллектива голкипер выступает с лета 2017 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии Сиригу провел 32 поединка, в которых пропустил 50 голов. В семи встречах вратарь отстоял на ноль.