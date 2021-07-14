Джорджина Родригес показала, как Роналду проводит отпуск

Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отдыхает после завершения сезона. Футболист вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес проводит время на яхте в море. Девушка поделилась фотографиями с отдыха в своем инстаграм-аккаунте.

По итогам минувшего сезона Роналду стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А, записав на свой счет 29 забитых мячей. Кроме того, Криштиану выиграл гонку голеадоров на завершившемся на днях чемпионате Европы - 2020. 36-летний португалец отметился пятью голами.

Контракт нападающего со «старой синьорой» рассчитан до лета 2022 года.