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​Доннарумма написал трогательное прощальное письмо, уходя из «Милана»

14 Июля 2021, 00:36,

Джанлуиджи Доннарумма покидает «Милан». В обозримом будущем вратарь должен подписать контракт с «ПСЖ». На своей страничке в «Инстаграме» Доннарумма написал трогательное прощальное письмо.

«Делать выбор иногда сложно, но это является частью взросления. Я прибыл в «Милан», когда был чуть старше ребёнка. Восемь лет я с гордостью носил эту футболку. Мы боролись, страдали, побеждали, плакали и праздновали вместе с партнёрами, тренерами, всеми, кто был в клубе и, конечно, фанатами, которые являются неотъемлемой частью того, что на протяжении многих лет я считал семьёй.

Я также достиг важных личных успехов, как, например, мой дебют в Серии А в 16 лет. Я этого никогда не забуду.

Теперь настало время прощаться. Это был нелёгкий выбор, и этой публикации, конечно, недостаточно, чтобы объяснить это. Я никогда не смогу объяснить это, потому что самые глубокие чувства нельзя выразить словами. Могу лишь сказать, что иногда правильно изменить путь, столкнуться с новыми вызовами и стать более совершенным. Все «россонери», которых я встречал с первого до последнего дня в клубе, навсегда останутся в моём сердце как важная часть того жизненного пути, который сделал меня тем, кем я являюсь сегодня.

Я желаю «Милану» всяческих успехов от чистого сердца из-за привязанности к этим цветам. Эти чувства не отменят никакие расстояния и годы», - написал Доннарумма.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма
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