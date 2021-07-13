​«Милан» анонсировал матч с «Реалом»

«Милан» посредством своего официального сайта анонсировал матч с «Реалом». Команды сойдутся лицом к лицу 8 августа в австрийском Клагенфурте. Встреча пройдёт в рамках розыгрыша Athletes Versus Cup.

Матч будет иметь социальный подтекст, ведь Athletes Versus является некоммерческой организацией, которая поддерживает спортсменов в их борьбе с любыми видами дискриминации.

Встреча с «Реалом» будет только одной из игр в рамках подготовки «Милана» к сезону 2021/2022. Полный календарь предсезонных матчей «россонери» обещают опубликовать в ближайшие дни.