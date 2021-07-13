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​«Рома» объявила о подписании Патрисиу, цена – 11,5 млн евро

13 Июля 2021, 23:22,

Руй Патрисиу официально стал игроком «Ромы». 33-летний португальский голкипер подписал с римлянами трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2023/2024.

На сайте «Ромы» сообщается, что цена трансфера составила 11,5 миллиона евро. Также в сделке прописаны бонусные выплаты, связанные как с результатами клуба, так и с показателями футболиста.

Три последних сезона Руй Патрисиу провёл в Англии, защищая ворота «Вулверхэмптона». Теперь португалец попробует проявить себя в Серии А под руководством своего соотечественника Жозе Моуринью.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Вулверхэмптон, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Руй Патрисиу
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