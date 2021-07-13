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​«Интер» отреагировал на намерение «Спортинга» судиться из-за сделки по Жоау Мариу

13 Июля 2021, 22:47,

Жоау Мариу стал игроком «Бенфики» вскоре после того, как расторг контракт с «Интером». После этого «Спортинг» официально объявил о намерении судиться с миланским клубом. Продавая Мариу «Интеру» в 2016 году, лиссабонцы прописали пункт, согласно которому «нерадзурри» при продаже хавбека другому португальскому клубу должны выплатить «львам» 30 миллионов евро. «Спортинг» считает, что «Интер» хитростью обошёл этот пункт за счёт разрыва контракта с игроком.

«Интер» успел отреагировать на заявление «Спортинга» о желании выяснять отношения в правовой плоскости.

«Интер» принял к сведению заявление «Спортинга». Это неприемлемые, серьёзные и, прежде всего, необоснованные обвинения. Клуб будет защищать свой имидж и свою репутацию», - говорится в сообщении на сайте «Интера».  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Спортинг Лиссабон, Жоау Мариу
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
13 Июля 2021, 23:00

Ахахах, и ведь на самом деле условие контракта обошли. Переиначили по своему усмотрению :) Думаю, Спортингу нужно подавать в суд полюбэ, авось и сыграет. А переговорщикам Интера нужно надавать по шапке за то, что позволили включить этот пункт в контракт!

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