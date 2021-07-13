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«Спортинг»: Подаём в суд на «Интер» из-за Жоау Мариу

13 Июля 2021, 20:41,

Лиссабонский «Спортинг» выпустил заявление, в котором сообщил о намерении подать судебный иск против «Интера».

«Спортинг» считает, что «Интер» хитростью обошёл пункт, который был прописан в 2016 году, когда Жоау Мариу переходил в миланский клуб из лиссабонского. Речь о пункте, обязывающем «Интер» выплатить «Спортингу» 30 миллионов евро при продаже Мариу в другой португальский клуб. Жоау, как известно, во вторник стал игроком «Бенфики».

«Интер» не продал Жоау Мариу «Бенфике» напрямую. Клуб расторг контракт с португальцем, а на следующий день он перешёл в стан «орлов» как свободный агент. «Спортинг» возмущён такой тактикой «нерадзурри» и готов отстаивать свои интересы.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Бенфика, Спортинг Лиссабон, Жоау Мариу
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