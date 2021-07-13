«Спортинг»: Подаём в суд на «Интер» из-за Жоау Мариу

Лиссабонский «Спортинг» выпустил заявление, в котором сообщил о намерении подать судебный иск против «Интера».

«Спортинг» считает, что «Интер» хитростью обошёл пункт, который был прописан в 2016 году, когда Жоау Мариу переходил в миланский клуб из лиссабонского. Речь о пункте, обязывающем «Интер» выплатить «Спортингу» 30 миллионов евро при продаже Мариу в другой португальский клуб. Жоау, как известно, во вторник стал игроком «Бенфики».

«Интер» не продал Жоау Мариу «Бенфике» напрямую. Клуб расторг контракт с португальцем, а на следующий день он перешёл в стан «орлов» как свободный агент. «Спортинг» возмущён такой тактикой «нерадзурри» и готов отстаивать свои интересы.