Барцальи: «Я покинул тренерский штаб Сарри, так как не был готов»

Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи объяснил, почему он покинул тренерский штаб Маурицио Сарри, а также почему он не будет частью штаба нового рулевого «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Андреа Барцальи был ключевым защитником «Ювентуса» с 2011 года по 2019. Он входил в состав знаменитой тройки защитников наряду с Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

После завершения карьеры игрок стал тренером защитников в штабе Маурицио Сарри. Барцальи покинул пост после нескольких месяцев работы.

«Я покинул тренерский штаб Сарри через несколько месяцев, потому что был не готов. С Сарри случилось так, что мы не договорились, но не ссорились», - сказал бывший защитник в интервью La Gazzetta dello Sport.

«Недавно я также отказал Аллегри в том, чтобы стать частью его тренерского штаба. Сейчас я хочу насладится свободой, и больше времени уделять семье», - добавил Барцальи