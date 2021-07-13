ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Барцальи: «Я покинул тренерский штаб Сарри, так как не был готов»

13 Июля 2021, 17:54,

Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи объяснил, почему он покинул тренерский штаб Маурицио Сарри, а также почему он не будет частью штаба нового рулевого «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Андреа Барцальи был ключевым защитником «Ювентуса» с 2011 года по 2019. Он входил в состав знаменитой тройки защитников наряду с Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

После завершения карьеры игрок стал тренером защитников в штабе Маурицио Сарри. Барцальи покинул пост после нескольких месяцев работы.

«Я покинул тренерский штаб Сарри через несколько месяцев, потому что был не готов. С Сарри случилось так, что мы не договорились, но не ссорились», - сказал бывший защитник в интервью La Gazzetta dello Sport.

«Недавно я также отказал Аллегри в том, чтобы стать частью его тренерского штаба. Сейчас я хочу насладится свободой, и больше времени уделять семье», - добавил Барцальи
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри, Андреа Барцальи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола