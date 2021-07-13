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Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
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«Интер» не хочет платить ПСВ требуемую сумму за Дюмфриса

13 Июля 2021, 15:16,

«Интер» проявляет интерес к защитнику ПСВ Дензелу Дюмфрису, однако миланцы не готовы заплатить 20 миллионов евро, которые требует клуб из Эйндховена, передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что чемпионы Италии должны расстаться ещё с несколькими игроками, чтобы иметь возможность оплатить этот трансфер.

«Интер» продолжает испытывать серьёзные финансовые трудности из-за пандемии COVID-19, поэтому надеется продать ещё несколько игроков, чтобы иметь деньги на усиление этим летом. Пока неизвестно, кто может покинуть итальянский клуб в ближайшее время.

Напомним, что Дюмфрис ярко показал себя на Евро-2020, забив два гола и отдав одну результативную передачу в четырёх играх.

Также ранее сообщалось, что «Арсенал» готов отпустить Бельерина в «Интер» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Интер Милан, ПСВ, Трансферы футбола - лето 2021, Дензел Дюмфрис
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