«Интер» не хочет платить ПСВ требуемую сумму за Дюмфриса

«Интер» проявляет интерес к защитнику ПСВ Дензелу Дюмфрису, однако миланцы не готовы заплатить 20 миллионов евро, которые требует клуб из Эйндховена, передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что чемпионы Италии должны расстаться ещё с несколькими игроками, чтобы иметь возможность оплатить этот трансфер.

«Интер» продолжает испытывать серьёзные финансовые трудности из-за пандемии COVID-19, поэтому надеется продать ещё несколько игроков, чтобы иметь деньги на усиление этим летом. Пока неизвестно, кто может покинуть итальянский клуб в ближайшее время.

Напомним, что Дюмфрис ярко показал себя на Евро-2020, забив два гола и отдав одну результативную передачу в четырёх играх.

Также ранее сообщалось, что «Арсенал» готов отпустить Бельерина в «Интер» на правах аренды.