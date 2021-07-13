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Алехандро Гомес может стать одноклубником Кокорина

13 Июля 2021, 11:50,

Аргентинский полузащитник Алехандро Гомес может покинуть «Севилью» и вернуться в итальянский чемпионат. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, заинтересованность в услугах 33-летнего футболиста проявляет «Фиорентина». Трансферная стоимость игрока оценивается в девять миллионов евро.

В составе андалусийского коллектива Гомес выступает с января 2021 года. В «Севилью» он перебрался из «Аталанты».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Алехандро сыграл 18 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Трудовое соглашение аргентинца рассчитано до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Трансферы футбола - лето 2021, Алехандро Гомес
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