Алехандро Гомес может стать одноклубником Кокорина

Аргентинский полузащитник Алехандро Гомес может покинуть «Севилью» и вернуться в итальянский чемпионат. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, заинтересованность в услугах 33-летнего футболиста проявляет «Фиорентина». Трансферная стоимость игрока оценивается в девять миллионов евро.

В составе андалусийского коллектива Гомес выступает с января 2021 года. В «Севилью» он перебрался из «Аталанты».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Алехандро сыграл 18 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Трудовое соглашение аргентинца рассчитано до середины 2024 года.