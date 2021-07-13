Доннарумма: «Навсегда останусь поклонником «Милана»

Голкипер сборной Франции Джанлуиджи Доннарумма высказался о своем уходе из «Милана». Контракт вратаря с «россонери» истек в конце июня. Новым местом работы футболиста станет «ПСЖ».

«Моя связь с «Миланом» сохранится навсегда. Всегда буду поклонником этого клуба», - передает слова вратаря Антонио Витиелло посредством своего твиттер-аккаунта.

Ранее стало известно, что Джанлуиджи подпишет с парижским грандом контракт до лета 2026 года. Во французском клубе Доннарумма будет зарабатывать порядка 12 миллионов евро.

Напомним, что на минувших выходных Джиджи стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. Доннарумма был признан лучшим футболистом континентального турнира.