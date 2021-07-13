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Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
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Объявлена дата старта нового сезона Серии А

13 Июля 2021, 09:59,

Стала известна дата старта нового сезона итальянской Серии А. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Как сообщает источник, сезон-2021/2022 начнется 22 августа, а последний тур пройдет 22 мая 2022 года. Что касается Кубка Италии, то решающий поединок турнира запланирован на 11 мая.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионом Серии А стал миланский «Интер». «Нерадзурри» прервали гегемонию туринского «Ювентуса».

Вице-чемпионом Италии стал «Милан», а бронзовые медали завоевала «Аталанта». Туринский «Ювентус» финишировал лишь на четвертой позиции в турнирной таблице, опередив «Наполи» всего на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Серия А
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Комментарии (1)
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0
Spirit
13 Июля 2021, 10:16

очень ждем, столько интриг в новом сезоне!

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