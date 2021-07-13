ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Локателли ответил на вопрос о своём будущем

13 Июля 2021, 09:00,

Хавбек национальной сборной Италии Мануэль Локателли, выступающий на клубном уровне за «Сассуоло», высказался относительно своего будущего.

«Последний месяц я был полностью сосредоточен на сборной, поэтому совершенно не задумывался о новом клубе. После окончания Евро можно задуматься над этим вопросом», - приводит слова полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Ранее СМИ сообщали, что главным претендентом на 23-летнего футболиста является туринский «Ювентус». Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Локателли сыграл 34 поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Мануэль Локателли
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола