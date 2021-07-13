Локателли ответил на вопрос о своём будущем

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13 Июля 2021, 09:00,
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Хавбек национальной сборной Италии Мануэль Локателли, выступающий на клубном уровне за «Сассуоло», высказался относительно своего будущего.
«Последний месяц я был полностью сосредоточен на сборной, поэтому совершенно не задумывался о новом клубе. После окончания Евро можно задуматься над этим вопросом», - приводит слова полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.
Ранее СМИ сообщали, что главным претендентом на 23-летнего футболиста является туринский «Ювентус». Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.
В прошлом сезоне чемпионата Италии Локателли сыграл 34 поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Мануэль Локателли