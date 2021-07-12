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Де Пауль поделился впечатлениями от перехода в «Атлетико»

12 Июля 2021, 23:54,

Аргентинский полузащитник Родриго де Пауль, ставший обладателем Кубка Америки в составе сборной Аргентины, стал игроком мадридского «Атлетико».

На пресс конференции по случаю презентации игрока аргентинец заявил:

«Я пришел в стан чемпиона Испании, и знаю, какой ответственности это требует. Я очень счастлив. То, что я со своей сборной выиграл Кубок Америки, лишь прибавляет мне сил. Я очень хорошо знаю «Атлетико», я сам играл в испанском чемпионате раньше, к тому же, у меня много друзей, которые пересекались с «Атлетико», - сказал аргентинец.

Де Пауль перешел в «Атлетико» из «Удинезе» за 35 миллионов евро и подписал контракт до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Атлетико Мадрид, Удинезе, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Родриго де Пауль
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