«Реал» заинтересовался игроком сборной Дании Дамсгором

Полузащитник сборной Дании и «Сампдории» Миккель Дамсгор может стать игроком мадридского «Реала», передаёт Tuttosport. Сообщается, что «сливочным» придётся побороться за футболиста с рядом европейских топ-клубов.

Помимо «Реала», к 21-летнему игроку также проявляют интерес «Барселона», «Ливерпуль», «Эвертон», «Милан», «Интер», «Ювентус» и «Рома». Однако отмечается, что «Сампдория» не намерена отпускать датчанина в это трансферное окно.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету Дамсгора было 35 матчей в Серии А, в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Также он вместе со сборной Дании добрался до полуфинала Евро-2020, где был одним из ключевых игроков. Полузащитник провёл на турнире пять матчей, забил два гола и один раз ассистировал партнёру.