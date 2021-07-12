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«Реал» заинтересовался игроком сборной Дании Дамсгором

12 Июля 2021, 22:40,

Полузащитник сборной Дании и «Сампдории» Миккель Дамсгор может стать игроком мадридского «Реала», передаёт Tuttosport. Сообщается, что «сливочным» придётся побороться за футболиста с рядом европейских топ-клубов.

Помимо «Реала», к 21-летнему игроку также проявляют интерес «Барселона», «Ливерпуль», «Эвертон», «Милан», «Интер», «Ювентус» и «Рома». Однако отмечается, что «Сампдория» не намерена отпускать датчанина в это трансферное окно.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету Дамсгора было 35 матчей в Серии А, в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Также он вместе со сборной Дании добрался до полуфинала Евро-2020, где был одним из ключевых игроков. Полузащитник провёл на турнире пять матчей, забил два гола и один раз ассистировал партнёру.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Реал Мадрид, Сампдория, Трансферы футбола - лето 2021, Миккель Дамсгор
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