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Де Пауль стал игроком «Атлетико»

12 Июля 2021, 21:17,

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль перешёл в «Атлетико», передаёт пресс-служба мадридского клуба. Аргентинец подписал контракт до 2026 года.

Как сообщает портал Transfermarkt, трансфер полузащитника обошёлся чемпионам Испании в 35 миллионов евро.

«Очень рад, что перехожу в состав чемпионов Испании. Это большой шаг в моей футбольной карьере», - цитирует де Пауля официальный сайт «Атлетико».

Ранее футболист уже выступал в испанской Ла Лиге за «Валенсию», однако не сумел стать игроком основного состава и в 2016 году перешёл в итальянский «Удинезе» всего за три миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 36 матчей в Серии А, в которых он забил девять голов и отдал десять результативных передач.

Также он вместе со сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки. Именно де Пауль отдал результативную передачу на Ди Марию в финальном матче, благодаря которой аргентинцы обыграли сборную Бразилии со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Атлетико Мадрид, Удинезе, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Родриго де Пауль
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