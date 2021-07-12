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Кьеллини продлит контракт с «Ювентусом»

12 Июля 2021, 08:18,

Защитник Джорджо Кьеллини, ставший чемпионом Европы в составе сборной Англии, пролонгирует сотрудничество с туринским «Ювентусом». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, новое трудовое соглашение 36-летнего футболиста со «старой синьорой» будет рассчитано до лета 2022 года. Официально о сделке будет объявлено в ближайшие несколько дней.

Напомним, что Джорджо защищает цвета туринского коллектива с 2005 года. В прошлом сезоне чемпионата Италии Кьеллини провел 17 поединков, отдал один ассист и получил четыре желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини
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