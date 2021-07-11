Форвард «Наполи» Лосано выписан из больницы

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11 Июля 2021, 20:14,
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Форвард «Наполи» Ирвинг Лосано выписан из больницы после травмы головы, полученной в страшном столкновении с голкипером сборной Тринидада и Тобаго на Золотом кубке. Мексиканца заменили сразу после инцидента. Телекамеры зафиксировали у пострадавшего рассечение над глазом.
Было подозрение на сотрясение легких и повреждение шейных позвонков. К счастью, опасения не подтвердились, сообщает TUDN. Проведя ночь в больнице, Лосано разрешили отправить в расположение сборной Мексики, где будет находиться под присмотром врачей команды. Также нет ясности, сможет ли он еще раз выйти на поле по ходу данного турнира.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Сборная Мексики, Ирвинг Лосано