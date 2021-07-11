​Эриксен приедет в Милан на следующей неделе

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен прибудет в Милан на следующей неделе. Как сообщает Tuttosport, датский футболист встретится с одноклубниками, поговорит с новым главным тренером Симоне Индзаги и пройдёт медицинское обследование.

Как известно, во время первой игры сборной Дании на Евро-2020 Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Впоследствии ему имплантировали дефибриллятор. Выступать в контактных видах спорта с таким устройством на постоянной основе в Италии запрещено. Впрочем, пока непонятно, сможет ли Эриксен вообще продолжить футбольную карьеру.