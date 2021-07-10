Рибери: «Ожидал более уважительного отношения от «Фиорентины»

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10 Июля 2021, 09:19,
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Французский вингер Франк Рибери прокомментировал уход из «Фиорентины» в связи с истечением срока трудового соглашения.
«Я провел два прекрасных года во Флоренции. Мне жаль уходить, хотелось остаться здесь еще на сезон. Я отдавал все силы в матчах за «Фиорентину», однако со мной никто не обсудил новый контракт. Я ожидал более уважительного отношения от клуба», - цитирует 38-летнего полузащитника издание Football-Italia.
Франк перебрался в «Фиорентину» из мюнхенской «Баварии» летом 2019 года.
В прошлом сезоне чемпионата Италии Рибери сыграл 29 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Контракт игрока с «фиалками» истек 30 июня.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Франк Рибери