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Рибери: «Ожидал более уважительного отношения от «Фиорентины»

10 Июля 2021, 09:19,

Французский вингер Франк Рибери прокомментировал уход из «Фиорентины» в связи с истечением срока трудового соглашения.

«Я провел два прекрасных года во Флоренции. Мне жаль уходить, хотелось остаться здесь еще на сезон. Я отдавал все силы в матчах за «Фиорентину», однако со мной никто не обсудил новый контракт. Я ожидал более уважительного отношения от клуба», - цитирует 38-летнего полузащитника издание Football-Italia.

Франк перебрался в «Фиорентину» из мюнхенской «Баварии» летом 2019 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Рибери сыграл 29 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Контракт игрока с «фиалками» истек 30 июня.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Франк Рибери
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