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«Сампдория» просит за Дамсгора 40 миллионов евро

09 Июля 2021, 21:46,

Генуэзская «Сампдория» нацелена с выгодой для себя расстаться с Миккелем Дамсгором на волне всеобщего хайпа вокруг 21-летнего датчанина.

У атакующего полузащитника «блучеркьяти» этим летом есть реальная возможность уйти на повышение в более амбициозный клуб. К Миккелю Дамсгору приковано внимание общественности по причине его ярких выступлений за сборную Дании на Евро-2020.

Дамсгор по ходу европейского первенства сумел отличиться двумя голами, поразив ворота команд России и Англии. Интересно, что пока молодой датский вингер является единственным игроком на Евро, кому удалось забить прямым ударом со штрафного.

За своего таланта генуэзцы намерены запросить не менее 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сампдория, Сборная Дании, Миккель Дамсгор
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