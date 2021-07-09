«Сампдория» просит за Дамсгора 40 миллионов евро

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09 Июля 2021, 21:46,
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Генуэзская «Сампдория» нацелена с выгодой для себя расстаться с Миккелем Дамсгором на волне всеобщего хайпа вокруг 21-летнего датчанина.
У атакующего полузащитника «блучеркьяти» этим летом есть реальная возможность уйти на повышение в более амбициозный клуб. К Миккелю Дамсгору приковано внимание общественности по причине его ярких выступлений за сборную Дании на Евро-2020.
Дамсгор по ходу европейского первенства сумел отличиться двумя голами, поразив ворота команд России и Англии. Интересно, что пока молодой датский вингер является единственным игроком на Евро, кому удалось забить прямым ударом со штрафного.
За своего таланта генуэзцы намерены запросить не менее 40 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Сампдория, Сборная Дании, Миккель Дамсгор