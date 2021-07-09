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​Сарри объяснил, почему подписал контракт с «Лацио» на 2 года, а не на 4

09 Июля 2021, 14:48,

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри выступил на пресс-конференции. В числе прочего, специалист объяснил, почему подписал контракт только на два сезона.

«Лацио» предлагал мне контракт на 4 года, но я выбрал контракт на 2 года. Это связано с моим возрастом. Я хочу быть уверен, что через два года у меня будет столько же сил для работы, и тогда мы сможем продлить сотрудничество», - сказал 62-летний Сарри.

«Я хочу видеть команду, которая стремится доминировать, хочу видеть игроков, которые будут готовы жертвовать собой. Мы начнём со схемы 4-3-3, но она может меняться. В своей карьере я часто менял схемы.

Римское дерби против Моуринью? Я не вижу здесь большой дуэли. Жозе очень хороший человек, и он мне нравится. Он выиграл больше, чем я, но это ничего не значит», - отметил рулевой «лациале».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Маурицио Сарри
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