Кокорин первым вернулся в расположение «Фиорентины», форвард начал подготовку к сезону

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09 Июля 2021, 12:55,
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Российский нападающий Александр Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины» на десять дней раньше положенного выхода команды из отпуска. Об этом информирует издание «Спорт-экспресс».
Форвард решил раньше начать подготовку к сезону-2021/2022. Александр хочет индивидуально поработать над укреплением мышц, чтобы снизить травматичность, от которой он страдал в прошедшем сезоне.
30-летний нападающий перебрался во флорентийский клуб в зимнее трансферное окно из московского «Спартака». Кокорин подписал контракт с «фиалками» до лета 2024 года.
В минувшем розыгрыше Серии А нападающий провел всего четыре встречи, в которых получил желтую карточку.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин