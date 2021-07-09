Кокорин первым вернулся в расположение «Фиорентины», форвард начал подготовку к сезону

Российский нападающий Александр Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины» на десять дней раньше положенного выхода команды из отпуска. Об этом информирует издание «Спорт-экспресс».

Форвард решил раньше начать подготовку к сезону-2021/2022. Александр хочет индивидуально поработать над укреплением мышц, чтобы снизить травматичность, от которой он страдал в прошедшем сезоне.

30-летний нападающий перебрался во флорентийский клуб в зимнее трансферное окно из московского «Спартака». Кокорин подписал контракт с «фиалками» до лета 2024 года.

В минувшем розыгрыше Серии А нападающий провел всего четыре встречи, в которых получил желтую карточку.