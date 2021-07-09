Агент Роналду обсудит с «Ювентусом» будущее португальца

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09 Июля 2021, 12:06,
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Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, прибыл в Италию для переговоров с руководством «старой синьоры». Об этом рапортует Calciomercato.
Ожидается, что в ближайшее время стороны обсудят будущее 36-летнего португальца. Стороны могут договориться о продлении сотрудничества до 2023 года.
Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до окончания сезона-2021/2022.
В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Криштиану провел 33 матча, записав себе в актив 29 забитых мячей (шесть - с пенальти) и три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Жорже Мендеш