Агент Роналду обсудит с «Ювентусом» будущее португальца

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, прибыл в Италию для переговоров с руководством «старой синьоры». Об этом рапортует Calciomercato.

Ожидается, что в ближайшее время стороны обсудят будущее 36-летнего португальца. Стороны могут договориться о продлении сотрудничества до 2023 года.

Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Криштиану провел 33 матча, записав себе в актив 29 забитых мячей (шесть - с пенальти) и три результативные передачи.