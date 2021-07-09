Калабрия продлил контракт с «Миланом»

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09 Июля 2021, 11:56,
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Защитник Давиде Калабрия поставил подпись под новым трудовым соглашением с «Миланом». Об этом рапортует клубная пресс-служба.
Новый контракт 24-летнего исполнителя с «россонери» рассчитан до лета 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что по новому контракту Калабрия будет зарабатывать в миланском гранде два миллиона евро в год.
Давиде является воспитанником «Милана». Цвета первой команды он защищает с 2015 года.
В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Калабрия провел 32 поединка, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Давиде Калабрия