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Калабрия продлил контракт с «Миланом»

09 Июля 2021, 11:56,

Защитник Давиде Калабрия поставил подпись под новым трудовым соглашением с «Миланом». Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Новый контракт 24-летнего исполнителя с «россонери» рассчитан до лета 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что по новому контракту Калабрия будет зарабатывать в миланском гранде два миллиона евро в год.

Давиде является воспитанником «Милана». Цвета первой команды он защищает с 2015 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Калабрия провел 32 поединка, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Давиде Калабрия
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