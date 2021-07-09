Калабрия продлил контракт с «Миланом»

Защитник Давиде Калабрия поставил подпись под новым трудовым соглашением с «Миланом». Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Новый контракт 24-летнего исполнителя с «россонери» рассчитан до лета 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что по новому контракту Калабрия будет зарабатывать в миланском гранде два миллиона евро в год.

Давиде является воспитанником «Милана». Цвета первой команды он защищает с 2015 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Калабрия провел 32 поединка, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.