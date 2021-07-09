Нападающий «Сассуоло» потерял сознание из-за сердечного спазма

Форвард «Сассуоло» Хоума Бабакар, который в настоящий момент играет на правах аренды за турецкий клуб «Аланьяспор», потерял сознание на одной из тренировок. Об этом рапортует Football Italia.

Источник отмечает, что причиной этого стал сердечный спазм. Футболисту оказали экстренную медицинскую помощь, после чего доставили в больницу. Игрок сейчас находится под наблюдением врачей, его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что на чемпионате Европы - 2020 остановку сердца пережил полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен. Хавбек без сознания рухнул на поле по ходу поединка против Финляндии. Футболисту оказали экстренную помощь, после чего его состояние стабилизировалось.