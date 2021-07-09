«Кьево» исключён из Серии Б

Футбольный клуб «Кьево» не получил регистрацию в Серию Б на следующий сезон. Как сообщает Football-Italia, руководство «летающих ослов» уже подало апелляцию на это решение.

Источник отмечает, что причиной исключения клуба из Серии Б стала финансовая несостоятельность. К такому выводу пришла компания Co.Vi.So.C, которая провела анализ платежеспособности команд второго по значимости дивизиона чемпионата Италии.

В минувшем сезоне Серии Б «Кьево» набрал 56 баллов и финишировал на девятом месте в турнирной таблице.