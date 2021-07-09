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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Кьево» исключён из Серии Б

09 Июля 2021, 08:45,

Футбольный клуб «Кьево» не получил регистрацию в Серию Б на следующий сезон. Как сообщает Football-Italia, руководство «летающих ослов» уже подало апелляцию на это решение.

Источник отмечает, что причиной исключения клуба из Серии Б стала финансовая несостоятельность. К такому выводу пришла компания Co.Vi.So.C, которая провела анализ платежеспособности команд второго по значимости дивизиона чемпионата Италии.

В минувшем сезоне Серии Б «Кьево» набрал 56 баллов и финишировал на девятом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кьево
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