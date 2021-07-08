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Тьяго Мотта – новый тренер «Специи»

08 Июля 2021, 23:55,

«Специя» официально обьявила известного в прошлом футболиста Тьяго Мотту новым тренером команды. Об этом сообщает Football Italia.

«Я действительно счастлив быть здесь и горжусь тем, какое доверие мне было оказано директором клуба. Мне не терпится начать это новое приключение и познакомиться с фанатами «Специи», которые всегда выделялись своей страстью. Я хочу поделиться своими идеями с ребятами и каждый день отдавать все силы для достижения целей, которые мы перед собой поставили», - сказал Мотта в интервью официальному сайту «Специи».

Изначально «Специя» продлила контракт с бывшим тренером Винченцо Итальяно, который помог ей впервые перейти в Серию А и обеспечил прописку в высшем дивизионе на следующий сезон. Однако затем Итальяно согласовал контракт с «Фиорентиной», а на замену ему был назначен Тьяго Мотта.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Тьяго Мотта, Специя, Винченцо Итальяно
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