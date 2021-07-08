Луис Альберто конфликтует с руководством «Лацио»

Испанский полузащитник «Лацио» Луис Альберто настаивает на увеличении зарплаты либо просит продать его, сообщает Corriere dello Sport. По данным СМИ, футболист интересен «Ювентусу», «Интеру», «Милану» и мадридскому «Атлетико».

Кроме того итальянская пресса сообщает о том, что Луис Альберто самовольно продлил свое пребывание в отпуске на несколько дней, что привело в ярость президента «Лацио» Клаудио Лотито. Существует вероятность разрыва контракта с испанским полузащитником.

Сам Луис Альберто, который при Симоне Индзаги был одним из ключевых футболистов команды, требует от руководства повышения оклада, считая, что он должен получать зарплату на уровне с другими лидерами «Лацио» Чиро Иммобиле и Сергеем Милинковичем-Савичем.

К футболисту есть предметный интерес со стороны итальянских грандов. По мнению СМИ, наиболее вероятен вариант с переходом в туринский «Ювентус», в обратном направлении может проследовать Федерико Бернардески.