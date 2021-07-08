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08 Июля 2021, 21:24,
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Пау Лопес стал игроком «Марселя». Об этом сообщает Football Italia.
Сообщается, что испанский вратарь присоединился к французскому клубу на правах аренды с возможным правом выкупа.
В настоящее время игрок ожидает медицинского обследования, и «Рома» позволила «Марселю» обсудить личные условия с Лопесом.
Право выкупа станет обязательным, если вратарь отыграет за «Марсель» 20 и больше поединков.
В 2019 году Пау Лопес перешел в «Рому» из испанского «Бетиса», однако не впечатлил своей игрой. Тогда итальянский клуб покупал игрока за 23 с половиной миллиона евро, а сейчас потенциально может заработать около 12 миллионов.
Также сообщается, что «Рома» заменит Пау Лопеса Руем Патрисиу из «Вулверхэмптона».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Рома, Марсель, Бетис, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Пау Лопес