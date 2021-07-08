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Спортивный директор «Сассуоло» подтвердил скорый переход Локателли в «Ювентус»

08 Июля 2021, 21:11,

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил, что представители клуба встретятся с «Ювентусом», чтобы обсудить возможный переход итальянского полузащитника Мануэля Локателли.

Карневали подтвердил, что «Сассуоло» ведет переговоры с титаном итальянского футбола.

Кроме «Юве», предложения по Локателли поступали от лондонского «Арсенала» и дортмундской «Боруссии».

Однако бывший игрок «Милана», похоже, хочет переехать именно на стадион «Альянц», и спортдир «Сассуоло» на презентации нового тренера команды отметил, что встреча с представителями «Ювентуса» запланирована на следующую неделю.

«Мы договорились о встрече на следующей неделе», - сказал Карневали на пресс-конференции.

На данный момент, Локателли пребывает в расположении сборной Италии и готовится к финалу Евро-2020 против Англии. Матч состоится 11 июля.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Сассуоло, Мануэль Локателли
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