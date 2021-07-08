Спортивный директор «Сассуоло» подтвердил скорый переход Локателли в «Ювентус»

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил, что представители клуба встретятся с «Ювентусом», чтобы обсудить возможный переход итальянского полузащитника Мануэля Локателли.

Карневали подтвердил, что «Сассуоло» ведет переговоры с титаном итальянского футбола.

Кроме «Юве», предложения по Локателли поступали от лондонского «Арсенала» и дортмундской «Боруссии».

Однако бывший игрок «Милана», похоже, хочет переехать именно на стадион «Альянц», и спортдир «Сассуоло» на презентации нового тренера команды отметил, что встреча с представителями «Ювентуса» запланирована на следующую неделю.

«Мы договорились о встрече на следующей неделе», - сказал Карневали на пресс-конференции.

На данный момент, Локателли пребывает в расположении сборной Италии и готовится к финалу Евро-2020 против Англии. Матч состоится 11 июля.