​Жиру на грани трансфера в «Милан»

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08 Июля 2021, 19:49,
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Оливье Жиру вплотную приблизился к переходу в «Милан», о чём на своей страничке в «Твиттере» сообщает известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, Жиру уже согласовал с «россонери» трудовое соглашение на два ближайших сезона.
Отмечается, что «Милан» предлагает «Челси» около двух миллионов евро за Жиру, чей действующий контракт с лондонцами рассчитан до завершения следующего сезона.
34-летний Оливье Жиру в сезоне 2020/2021 провёл за «Челси» 31 матч в различных соревнованиях. Француз записал на свой счёт 11 результативных ударов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Оливье Жиру