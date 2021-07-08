​Жиру на грани трансфера в «Милан»

Оливье Жиру вплотную приблизился к переходу в «Милан», о чём на своей страничке в «Твиттере» сообщает известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, Жиру уже согласовал с «россонери» трудовое соглашение на два ближайших сезона.

Отмечается, что «Милан» предлагает «Челси» около двух миллионов евро за Жиру, чей действующий контракт с лондонцами рассчитан до завершения следующего сезона.

34-летний Оливье Жиру в сезоне 2020/2021 провёл за «Челси» 31 матч в различных соревнованиях. Француз записал на свой счёт 11 результативных ударов.