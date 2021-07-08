​Спаллетти хочет вернуть «Наполи» в Лигу чемпионов

Новый главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти на пресс-конференции высказался по поводу своих целей.

«Мне кажется, что наш президент прикоснулся к нужным клавишам. Нам нужно вернуться в Лигу чемпионов. Понятно, что для попадания в топ-4 Серии А нужны сильные футболисты.

Возвращение в Лигу чемпионов будет моей навязчивой идеей. Кто-то писал, что я сохраню всех игроков, и что такая команда мне подойдёт. Действительно, это сильная команда. Но из-за истекающих контрактов и коронавируса следующий «Наполи» будет отличаться от предыдущих. Мы здесь, чтобы построить столь же сильный «Наполи», - слова Спаллетти приводит Football Italia.