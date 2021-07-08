​Моуринью: «В отношении меня считают катастрофой то, чего другие тренеры никогда не добивались»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на своей дебютной пресс-конференции в новом клубе высказался о высоких ожиданиях к себе.

«Если брать три моих последних клуба, то я завоевал чемпионство с «Челси», завоевал три трофея с «Манчестер Юнайтед» и дошёл до финала с «Тоттенхэмом», а также поднял их с 12 места до зоны Лиги Европы. Некоторые тренеры никогда такого не добивались, но в отношении меня это считается катастрофой.

Я выиграл три трофея в «Манчестер Юнайтед», и это восприняли как катастрофу. Я дошёл до финала Кубка лиги с «Тоттенхэмом», и это тоже восприняли как катастрофу. То, что в отношении меня катастрофа, в отношении других считается большим успехом», - сказал Моуринью.