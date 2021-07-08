​«Милан» выкупил Тонали

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08 Июля 2021, 17:51,
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«Милан» через свой официальный сайт сообщил о выкупе у «Брешии» полузащитника Сандро Тонали. 21-летний футболист поставил подпись под контрактом сроком до конца июня 2026 года.
Сандро Тонали перебрался из «Брешии» в «Милан» на правах аренды в сентябре прошлого года. Полузащитник успел провести 37 матчей за «россонери».
Добавим, что в сезоне 2021/2022 «Милан» будет выступать в Лиге чемпионов. В прошлом чемпионате команда Стефано Пиоли заняла второе место в чемпионате Италии, отстав от завоевавшего Скудетто «Интера» на двенадцать зачётных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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