​«Милан» выкупил Тонали

«Милан» через свой официальный сайт сообщил о выкупе у «Брешии» полузащитника Сандро Тонали. 21-летний футболист поставил подпись под контрактом сроком до конца июня 2026 года.

Сандро Тонали перебрался из «Брешии» в «Милан» на правах аренды в сентябре прошлого года. Полузащитник успел провести 37 матчей за «россонери».

Добавим, что в сезоне 2021/2022 «Милан» будет выступать в Лиге чемпионов. В прошлом чемпионате команда Стефано Пиоли заняла второе место в чемпионате Италии, отстав от завоевавшего Скудетто «Интера» на двенадцать зачётных баллов.