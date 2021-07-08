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​Моуринью уколол руководителей «Интера» на своей презентации в «Роме»

08 Июля 2021, 16:35,

В четверг Жозе Моуринью был представлен как главный тренер «Ромы». Во время пресс-конференции Моуринью, как показалось, уколол руководителей «Интера». В прошлом сезоне «нерадзурри» завоевали Скудетто, но при этом испытывали серьёзные финансовые трудности, что, как сообщалось, влияло даже на выплаты заработной платы.

«Вы всегда говорите о трофеях, а мы говорим о проекте и работе. Было бы легко пообещать титул, но мы говорим о проекте и о его улучшении. Владельцы «Ромы» не хотят одиночного успеха. Они хотят достичь этого успеха, но после этого остаться на этом уровне, что сложнее.

Можно выиграть титул и при этом остаться без денег для выплат заработной платы. Но мы хотим быть устойчивыми, и клуб разделяет эту точку зрения», - сказал Моуринью на пресс-конференции.

Напомним, что во главе «Интера» в сезоне 2009/2010 Жозе Моуринью оформил требл. 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Рома, Жозе Моуринью
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