Луис Альберто хочет покинуть «Лацио»

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08 Июля 2021, 10:25,
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Полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто решил сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом информирует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.
Согласно сведениям журналиста, заинтересованность в услугах 28-летнего испанца проявляют в Серии А и Примере. При этом президент «орлов» Клаудио Лотито выступает против трансфера футболиста.
Луис защищает цвета римского коллектива с 2016 года. Контракт игрока с «Лацио» рассчитан до середины 2025 года.
В минувшем розыгрыше Серии А полузащитник провел 34 поединка, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лацио, Трансферы футбола - лето 2021, Луис Альберто