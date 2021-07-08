Луис Альберто хочет покинуть «Лацио»

Полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто решил сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом информирует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, заинтересованность в услугах 28-летнего испанца проявляют в Серии А и Примере. При этом президент «орлов» Клаудио Лотито выступает против трансфера футболиста.

Луис защищает цвета римского коллектива с 2016 года. Контракт игрока с «Лацио» рассчитан до середины 2025 года.

В минувшем розыгрыше Серии А полузащитник провел 34 поединка, забил девять голов и сделал две результативные передачи.